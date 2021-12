Même si on nage encore en plein flou avec les nouvelles mesures émanant du fédéral s'appliquant aux marchés de Noël on peut déjà avancer que ce lundi 27 décembre le marché de Noël de Charleroi aura quelque peu changé.

L'une des premières modifications sera sans doute le sens de circulation. Tout devra se faire dans un seul sens. Il ne sera plus permis d'aller et venir à son gré.

Le nombre de visiteurs sera aussi revu et limité. Avec une personne pour 4m² le nombre de personnes autorisées à entrer dans le site devra être contrôlé. Si on évalue la superficie de la place on peut estimer le nombre de personnes autorisées entre 450 et 600.

En ce qui concerne la mesure fermer les terrasses couvertes, on peut penser que seul l'espace Horeca pourra accueillir du public tandis que la terrasse couverte située entre les deux espaces fermés ne pourra plus être accessible.

Bien entendu, il est trop tôt pour confirmer toutes ces prévisions, les prochains jours nous diront comment les responsables auront interprété les textes fédéraux régissant l'organisation des marchés de Noël.