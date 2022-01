Le CPAS a voulu soutenir les jeunes parents défavorisés, avec des colis alimentaires spécifiques pour les très jeunes enfants.

Sans entrer dans une hiérarchie de la misère, il ne fait aucun doute que le dénuement et la pauvreté frappent d’autant plus l’esprit et choquent les sensibilités lorsqu’ils touchent les plus jeunes, et a fortiori les bébés. Le CPAS de Charleroi a décidé d’agir, avec les moyens à sa disposition, pour atténuer un maximum l’impact de la situation. Son président, Philippe Van Cauwenberghe (...)