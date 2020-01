L'asbl FADD dispense des cours de français au cœur d'une cité carolo.

L'un des derniers grands projets de la Sambrienne semble clairement faire tache d'huile. Le but de la société de logements sociaux de Charleroi est de redynamiser les cités devenues dortoirs. Pour recréer une vraie vie de quartier, des espaces sont mis à dispositions suivant des loyers très avantageux afin que des associations puissent s'y implanter et travailler au sein des quartiers.

L'asbl FADD Solidarité (Formation-Action-Dévelopement-Durable) a choisi de s'établir au rez-de-chaussée des tours nouvellement rénovées à la rue Camille Caréna à un jet de pierre du Spiroudôme. Là, l'association dispense des cours en tout genre comme des cours d'alphabétisation et français langue étrangère, des cours de citoyenneté, du soutien scolaire et de l'encadrement des jeunes primo arrivants. L'association qui a déménagé de Gilly pour de nouveaux locaux flambant neufs aménagés en un temps record grâce aux équipes techniques propose également différents types d'accompagnements. Il est notamment possible aux familles en recherche d'autonomisation d'être encadrées et accompagnées. L'accès aux nouvelles technologies est aussi pensé puisqu'un atelier d'alphabétisation numérique a vu le jour. Tous ces cours sont des moments d'échanges débouchant sur l'organisation d'activités pouvant favoriser la connaissance mutuelle.

"Le but de l'asbl FADD est de proposer aux personnes qui ne maîtrisent pas le français de profiter de nos cours afin de pouvoir être autonomes dans le vie de tous les jours. Par ces actions, nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice de la réussite et la lutte contre la pauvreté due parfois à une non-intégration de personnes d'origines étrangères," explique Sandra Amedon l'une des responsables.

Contrairement aux idées reçues, les différents cours ne sont pas fréquentés par les seuls primo-arrivants. Plusieurs des participants sont installés en Belgique depuis des années et désirent une intégration complète. "Avant je ne savais dire que bonjour maintenant je peux participer à une conversation et discuter avec mes voisins. Ma vie sociale a bien changée," commente Linda l'une des 100 personnes inscrites. D'autres participants fréquentent les cours afin de valoriser un diplôme ou une formation accomplie dans leur pays d'origine.