La cour d’appel de Bruxelles a condamné quatre prévenus à des peines oscillant entre 12 mois avec sursis et 4 ans de détention ferme. Les deux principaux prévenus ont été reconnus coupables de huit escroqueries de type « rip deal ». Il s’agit de faire miroiter une petite fortune à une victime crédule et de fixer un dernier rendez-vous, après quelques heures de baratin. Au moment critique, l’escroc arrache l’argent et s’enfuit pour rejoindre un complice qui l’attend dehors, moteur tournant.

Le parquet de Bruxelles, saisi d’une vingtaine de plaintes, a décidé, en 2018, de mettre les bouchées doubles pour capturer ces voleurs. Les portraits-robots ont été communiqués à tous les parquets du pays. Pour une dizaine d’arnaques, un même modus operandi a été relevé et des rapprochements ont pu être faits.

Le parquet de Charleroi a réagi très vite en transmettant toutes les données recueillies dans le cadre de la plainte d’un Carolo qui ne manquait pas de moyen mais qui s’est fait avoir comme un bleu. Celui-ci avait mis en vente une Porsche Carrera. Il fut contacté par un certain M. Charles, un prétendu Roubaisien, qui était dans les affaires en Belgique. Le premier entretien, dans un hôtel à Charleroi, a duré trois heures. Le futur plaignant a été baratiné par son interlocuteur, qui lui a proposé une affaire plus importante: lui acheter des diamants de grande valeur à moitié prix. L’escroc a montré des photos des pierres précieuses et a avoué péniblement qu’il avait acquis le tout au marché noir…

75000€ en espèces

Un deuxième entretien s’est déroulé dans le même hôtel et l’aigrefin a montré de prétendus certificats garantissant l’authenticité des diamants. De même, un soi-disant rapport d’un expert en fixait la valeur réelle: 150000€. La victime a été emballée et il a été décidé que le paiement de 75000€ se ferait en espèces.

Lors du troisième rendez-vous, l’arnaqueur a simulé un malaise, a arraché l’enveloppe des mains du "pigeon" et s’est enfui en voiture avec un complice.

Finalement, c’est un Bruxellois assez méfiant qui a prévenu la PJF de ce qui se tramait le concernant. Les agents lui ont conseillé d’accepter un nouveau rendez-vous avec son mystérieux interlocuteur, assurant qu’eux aussi seront de la partie, en coulisse. Trois individus ont été arrêtés sur place, un quatrième ensuite.

Tous les quatre ont été confrontés aux plaignants qui les ont reconnus formellement, chacun en fonction du dossier. « M. Charles », un ressortissant français du nom de Michel D., a écopé de 4 ans secs. Ses deux proches collaborateurs en ont eu pour 3 ans ferme. Et le dernier, qui n’a servi que comme chauffeur pour une seule arnaque, a bénéficié d’un sursis sur une peine de 12 mois.