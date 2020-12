Le projet a été confié récemment à Igretec, il permettrait de fluidifier le trafic en ville.

L’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo) a mentionné lors du dernier conseil communal son intention d’investir dans des panneaux intelligents pour indiquer aux automobilistes le nombre de places disponibles dans les différents parkings de la ville. De nombreuses autres villes possèdent des affichages de ce type, on pense notamment à Bruxelles, Lille ou Strasbourg. "L’idée, c’est que quand on arrive à Charleroi en voiture, on ait une indication avec écrit : parking Rive gauche : 50 places disponibles, Drion : complet, gare du Sud : 300 places. Avec des directions vers les parkings où il reste des places libres"