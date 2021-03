À Charleroi, une partie des zones bleues pourrait changer de statut. Dans le dernier bulletin des questions écrites, l’échevin de la Mobilité et de la Sécurité routière indique que "la Ville en a élaboré un cadastre et va ouvrir une réflexion sur leur utilité et leur maintien". Dans les quartiers, les usages et fonctions ont changé. La Ville veut voir comment coller partout au plus près des besoins.