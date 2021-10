Après la Fête de l'Amour du 28 août dernier, la ville de Charleroi est une nouvelle fois le théâtre d'événements culturels destinés à mettre en avant les communautés LGBTQIA+.

En cette année particulière, le Festival Tels Quels, habituellement organisé en février, et l’Automne LGTQI+, coïncident. "C'est l’occasion pour la Ville de faire parler de la thématique LGBTQI+ sous un prisme différent, celui de la culture. Les grands moments phares, comme le 17 mai et la Fête de l’amour sont importants mais je suis convaincue, comme cela a été annoncé en avril dernier lors de présentation de la feuille de route de l’Egalité des Chances, de l’importance de sensibiliser le grand public à la lutte contre toutes formes de discriminations tout au long de l’année", explique Alicia Monard, Echevine de l'Egalité des chances.

Le programme des deux festivals comporte plusieurs rencontres, littéraires, théâtrale et ciné, à destination de la communauté Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer et Intersexes, mais également du grand public.

L'Automne LGBTQI+, le festival wallon, est de retour !

Organisé en Wallonie pour mettre en avant les artistes LGBTQ+, le Festival Automne LGBT version carolo se veut une édition 100% littéraire, avec deux rencontres :

Lundi 25/10 de 18 à 20h : "L'écriture, un processus cathartique ?" avec le poète Candali, à la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi (rue Prunieau 1). Déconseillé aux -16 ans.

Jeudi 28/10 de 18 à 20h : "Homme un jour, femme toujours" avec l'autrice Clarisse, à la Maison de la Laïcité de Charleroi (rue de France 31).

L'événement est gratuit mais une inscription par mail est obligatoire : cailean@maccharleroi.be

Le Festival Tels Quels, culture et identités de genres

Le Tels Quels festival version 2021 propose de questionner, un peu partout en Belgique et notamment à Charleroi, les thématiques des orientations sexuelles et des identités de genre par la culture, un outil efficace de lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’intolérance.