Le collège de Charleroi s’est penché sur l’épineuse question de la 5G.

Dès le premier avril, Proximus a en effet prévu le déploiement de ce réseau mobile qui doit succéder à la 4G dans 30 communes, dont Charleroi pour Gosselies, Jumet Hamendes et BSCA.

"L’enquête publique suite à l’initiative de l’IBPT (organisme public) n’a pas reçu la publicité nécessaire, sans informer les communes ou la population. De plus l’IBPT n’est pas compétent en matière sanitaire et environnementale, ce qui a suscité des interrogations dans le chef des riverains et des autorités communales. Si la 5G présente des opportunités qu’il faut examiner, son développement fait débat quant aux incidences sur la santé publique et l’environnement" , dit la Ville, qui signale avoir demandé à Proximus de suspendre le développement de la 5G "jusqu’à ce qu’une information claire et transparente soit donnée après une étude minutieuse des incidences, comme inscrit dans la déclaration de politique générale de la Wallonie".

La décision de Charleroi rappelle celle prise il y a quelques jours par Châtelet, également concernée.