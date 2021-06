Il y a 40 ans, en juin 1981, pour la première fois, une revue américaine mentionnait une forme rare de pneumonie dans une communauté de jeunes homosexuels aux Etats-Unis. Ce moment-là détermine l’apparition du virus du VIH. Cette nouvelle maladie à l’époque va causer des ravages durant une très longue période.

A Charleroi, l’ASBL IST-Sida a vu le jour en 1988. Une année après, une unité classique au C.H.U de Charleroi s’est ouverte. "Ce qui a changé que ça soit au niveau global comme local, c’est le traitement. En 1987 est apparu le traitement AZT. Il s’est montré peu efficace et ultra lourd. Mais il y a eu une amélioration avec la trithérapie qui fait son apparition en 1996. Les patients sont soignés de manière efficace. Maintenant leur charge virale est indétectable. Les personnes ne peuvent plus transmettre le VIH même si elles ont des rapports sexuels non protégés", explique Rudy Gooris, responsable IST-Sida pour les régions Charleroi-Thuin et Mons. Toutefois, les relations sexuelles non protégées ne sont pas les seuls moyens d’attraper le virus du VIH, cette ASBL travail également sur la réduction des risques à l’usage de drogue. "Le Comptoir, les éducateurs de rue, et nous-mêmes, nous luttons pour que les personnes ne s’échangent pas leur seringue".