La société de promotion immobilière a franchi une étape supplémentaire dans son ambition de développer les lots 5 et 6.

Le 12 février dernier, les sociétés Eiffage Development et Duchêne ont réuni les parties prenante du projet à savoir : la Ville de Charleroi, le SPW, le Port Autonome de Charleroi, IGRETEC et bien d’autres encore, lors d’un atelier axé sur le référentiel des objectifs du développement durable des Nations Unies, organisé et animé par Bopro et La Ville E+.