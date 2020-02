Nicolas Byloos, administrateur de la page Facebook Évolution Carolo est aussi un fondu de photographie. À côté de cela il est aussi le créateur du groupe Facebook “Charleroi en photo”. Sur celui-ci, les amoureux des paysages variés qu’offre le Pays -Noir postent leurs plus beaux clichés. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, le groupe rassemble une communauté de 16.000 personnes.

S’il est possible d’admirer ces photos sur les réseaux sociaux il sera désormais possible de les voir exposées du 5 février au 5 mars à la Maison de la Presse de Charleroi à la rue Tumelaire. “Je suis heureux de remarquer qu’autant de gens aiment leur ville au point de trouver tous les jours de nouvelles photos. On pense tout connaître mais Charleroi offre des points de vue très intéressants. Si chaque carolo devait faire une photo d’une même chose, il y aurait autant de points de vue qu’il y a de carolo. La ville regorge de coins plus ou moins connus où il est possible de voyager simplement en regardant les clichés sur le groupe facebook,” explique Nicolas Byloos.

En effet, une fois matérialisées, les photos exposées racontent des histoires tantôt poétiques tantôt dramatiques.

Pour l’exposition, ce ne sont pas moins de 50 photographies qui ont été choisies et qui témoignent de l’amour des carolo pour leur ville. “Nous avons dû choisir parmi une bonne centaine de photos pour, au final, n’en choisir “que” 50. Nous avons tenté de choisir des points de vue originaux qui racontaient quelque chose. Cela n’a pas été facile mais nous y sommes arrivés avec la volonté de déjà renouveler l’expérience. Les photographes pouvaient envoyer maximum 10 photos. Nous avons choisi de donner, dans la mesure du possible l’opportunité à chacun des photographes de voir son “œuvre” exposée. Nous sommes également heureux de pouvoir présenter les photos dans un lieu très important de la ville. En exposant à la Maison de la Presse c’est un peu un grand reportage qui est présenté. J’ai découvert que le massif ring de Charleroi pouvait avoir un air aérien et que les grandes vitres de Rive Gauche pouvaient refléter un autre Charleroi.”

Quand on demande à Nicolas ce qui est le plus difficile à magnifier en photo dans Charleroi, il répond : “les mains près des Beaux-Arts sont assez compliquées à rendre poétiques… mais bon, ce n’est que mon avis.”