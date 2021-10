L'école étant l'un des moyens d'intégration des étrangers, la ville de Charleroi et la Province proposent un accompagnement personnalisé pour les primo-arrivants. Dès leur inscriptions des cours sont proposés tant aux élèves et étudiants qu'aux familles.

Dans le primaire, "les enfants sont accueillis 12h en classe « traditionnelle » et 12h en classe DASPA (durant cette période, on mise essentiellement sur l’apprentissage du français de manière pratique via des activités liées à la vie de tous les jours. En primaire, l’école de Ransart Tailleny collabore étroitement avec le centre FEDASIL de Jumet pour accueillir ces enfants provenant d’horizons divers. En secondaire, c’est la Garenne qui s’occupe des adolescents issus des 4 coins du monde," nous indique le cabinet de Julie Patte, échevine de l'Enseignement.