La crise suite à la pandémie a touché de plein fouet de nombreux entrepreneurs. Dans le Pays Noir, Charleroi Entreprendre veut les aider à maintenir le cap. Un plan d'action a été mis en place.

"Charleroi Entreprendre peut offrir aux entrepreneurs de la région un accompagnement spécifique à la crise pour leur permettre de garder le cap, axé sur la résilience grâce à un diagnostic complet de l'activité de l'entreprise : ce qui a bien résisté, ce qui a été fragilisé, et une analyse de l'activité autour de 8 moteurs de relance et résilience", explique-t-on. Un plan d'action concret est alors proposé pour redresser l'activité à court terme, et faire pivoter l'entreprise à long terme, avec un suivi sur minimum six mois.

Des équipes spécialisées en aides publiques sont en outre à disposition, pour identifier les aides qui existent et aider à soumettre un dossier.

Pour compléter le plan, une série de formations en ligne est proposée pour "outiller les entrepreneurs et leur fournir des pistes de solutions pour mieux répondre à la situation actuelle". Il est notamment question d'un webinaire avec le B4C, pour s'inspirer de ceux qui ont déjà pivoté (12/11), une série de rendez-vous pour se digitaliser (17/11), des ateliers digitaux Google pour approfondir la digitalisation (24 et 26/11), un webinaire pour le financement de la relance de son activité (19/11) et deux rendez-vous dédiés à l'Horeca, au culturel, à l'événementiel, au tourisme et au commerce (02 et 11/12) pour faire émerger des pistes de solutions.

Lien: charleroi-entreprendre.be