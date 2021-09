S'il est bien un espace à Charleroi où il y a le plus de talents au mètre carré c'est au Coworking de Charleroi Entreprendre situé dans les bâtiments de la caserne Trésignies. Là,chaque jour des entrepreneurs et des créateurs se retrouvent afin de plancher sur des projets pour la plupart innovants. Qu'ils soient liés au digital, au bien-être ou encore à une nouvelle offre de service à la personne, les projets foisonnent... mais pas que.

Bien qu'il ne soit pas novice dans le secteur informatique, c'est en 2019 que Gianni a pensé à créer sa propre boîte I take Care. Si son corps business est le leasing de matériel informatique, il aborde son activité avec une philosophie reflétant ses valeurs : l'éco-responsabilité. "La location de matériel informatique est déjà quelque chose qui existe en soi mais ce n'est pas accessible à tous. Il faut être en général une grosse structure pour le faire. Ce que je souhaite c'est proposer des solutions informatiques pour les toutes petites entreprises. Pour réduire encore les coûts je fonctionne avec du matériel reconditionné. Même s'il a déjà servi, il peut tout à fait être reconditionné pour avoir une nouvelle vie."

Pour l'entrepreneur carolo, le recours au matériel informatique reconditionné comporte bon nombre d'avantages. "Premièrement, l'entreprise ne touche pas à sa trésorerie. Ensuite, il s'agit d'un moyen alternatif pour disposer d'outils informatiques dernier cri. La crise de la Covid a révélé la nécessité de faire appel au digital. Tout se fait via des ordinateurs mais le principe est aussi de ne pas dépenser des sommes folles. Le fait aussi d'avoir un contrat déterminé dans le temps permet également d'en changer assez régulièrement bien qu'un maintenance soit aussi comprise dans le prix du leasing. On peut compter 40 euros par mois pour un Mac Book air et encore moins pour un pc."

Même s'il s'agit d'un nouveau marché, le carolo regrette le faible nombre de fournisseurs et que certains préfèrent jeter le matériel plutôt que de lui donner une seconde vie.

Une fois le leasing terminé, la vie de l'ordinateur n'est pas terminée puisqu'il est à nouveau reconditionné et offert à des associations.