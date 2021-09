S'il est bien un espace à Charleroi où il y a le plus de talents au mètre carré c'est au Coworking de Charleroi Entreprendre situé dans les bâtiments de la caserne Trésignies. Là,chaque jour des entrepreneurs et des créateurs se retrouvent afin de plancher sur des projets pour la plupart innovants. Qu'ils soient liés au digital, au bien-être ou encore à une nouvelle offre de service à la personne, les projets foisonnent... mais pas que.

D'origine roumaine, Alina et Leo étaient entrés chez Sace (accompagnateur de projets) pour développer leur société de création de sites Internet pour entreprises et particuliers, les compétences de chacun ont été révélées au grand jour. D'un côté, les qualités de programmateur de Leo et d'un autre, les compétences en communication d'Alina. Cette habile combinaison a donné naissance à un nouveau projet : la création de Webshop Solutions. Sous ce nom se cache des heures de travail permettant à qui le souhaite de créer soi-même son propre site internet et de se retrouver en ligne en très peu de temps.

Grâce à leur plate-forme, ils offrent la possibilité à tout un chacun d'intervenir, de manière tout à fait intuitive, et de créer en peu de temps un site d'apparence professionnel. Ici, nul besoin de connaissances en programmation ni en communication, tout est en place et prêt à être utilisé.

Sur base d'un modèle de base, une personne n'a plus qu'à remplacer ce qui existe par ses propres données : nom d'entreprise, historique de la société, le service fournit, les coordonnées,...

S'ils ont développé des versions gratuites, il est possible de profiter de leur accompagnement pour un travail encore plus fouillé.

Le travail en coulisse est aussi très impressionnant. Grâce à plusieurs serveurs répartis dans le monde entier, la réactivité des sites est optimale où que le soit. "Nous savons très bien que si un site ne se charge pas assez rapidement, la démarche de le consulter est abandonnée. Cela entraîne en bout de course la perte de potentiels clients."