S'il est bien un espace à Charleroi où il y a le plus de talents au mètre carré c'est au Coworking de Charleroi Entreprendre situé dans les bâtiments de la caserne Trésignies. Là,chaque jour des entrepreneurs et des créateurs se retrouvent afin de plancher sur des projets pour la plupart innovants. Qu'ils soient liés au digital, au bien-être ou encore à une nouvelle offre de service à la personne, les projets foisonnent... mais pas que.

Après un parcours dans les ressources humaines dans différents secteurs, Sarah a repensé son parcours professionnel. De ces réflexions est né sa propre entreprise : Autentik Project. "Mon ambition est de faire rayonner le potentiel humain en entreprise, tout ce qui fait la richesse d'une personne et donc d'optimaliser son travail dans cette entreprise."

Ce coaching d'un nouveau style est destiné non seulement à trouver un sens son job mais aussi à intervenir dans le domaine des ressources humaines pour aider les entreprises à se développer. Certaines sociétés en expansion perdent de leur efficacité parce que les processus ne sont plus harmonisés. D'autres entreprises, ont besoin d'être accompagnées pour intégrer ce qu'on appelle des "profils atypiques "(hypersensible, haut potentiel,...).

"Tout démarre pour moi d'une formulation incorrecte. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le concept de "ressources humaines". Je pense que qu'une entreprise doit penser en termes de "richesses humaines".

Si Sarah n'a pas choisi de travailler dans une autre région c'est parce qu'elle croit au potentiel du grand Charleroi. Pour elle, la Covid a entraîné des changements dans le managment et dans la manière dont les gens envisagent leur carrière professionnelle. "Tout le monde n'est pas fait pour être indépendant c'est pourquoi je propose une vision autre d'un travail avec une direction et non sous une direction."