C’est une décision du collège communal carolo de cette semaine : un permis d’Urbanisme a été accordé à un projet privé qui se développe en deux pôles distincts. Une maison de maître, au 25 du boulevard Audent, sera réaménagée en espaces de bureaux de travail et l’immeuble qui y est accolé par l’arrière, avec façade aux numéros 23 et 25 de la rue Basslé, sera transformé en appartements. Il s’agit des deux biens précédemment occupés par un célèbre groupe d’assurances. Ce sont ainsi seize nouveaux logements qui sont annoncés, comptant une, deux ou trois chambres selon les cas et, à chaque fois, un balcon. La façade de cet immeuble sera rénovée tandis que la façade du bien sur le boumevard Audent sera, elle, préservée.

L’échevine du Logement et de l’Urbanisme, Laurence Leclerq, se réjouit de ce projet : "chaque nouveau permis qui vise à rénover des ensembles bâtis en plein centre-ville produit une belle dynamique ; cela ramène plus de vie dans le voisinage. Et ce projet prouve que les investisseurs privés continuent à développer des dossiers sur Charleroi."