Avec le printemps revient donc aussi la saison des appels à subsides, à la Ville de Charleroi. Le principe est acquis depuis plusieurs années, désormais : il n’est plus question de "saupoudrer" l’aide publique auprès d’ASBL récurrentes, sans s’assurer de véritables retombées sur le terrain. Les coups de pouce financiers sont désormais délivrés sur base de dossiers de candidatures complets.

C’est le cas, notamment, pour trois axes de travail importants, pour une société plus juste : la lutte contre les discriminations, l’inclusion des personnes porteuses de handicap et la promotion du bien-être et de la santé. Pour ces trois champs d’action, les appels à projets sont lancés depuis ce lundi 4 avril et se clôtureront le vendredi 6 mai.

La lutte contre les discriminations s’inscrit dans le cadre de la charte wallonne de l’égalité, à laquelle Charleroi a adhéré en 2013. Pour cette année 2022, le budget dédié à cet appel à projets est de 20 000 €. Les projets retenus devront, évidemment, émaner d’ASBL et associations ancrées sur le territoire carolorégien ; les discriminations visées incluent les critères dits "raciaux" (prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance familiale et origine ethnique) mais aussi les convictions philosophiques et religieuses, les orientations sexuelles et le sexe ou le genre.

L’inclusion des personnes handicapées ressort de la même charte régionale de l’égalité des chances avec, de plus, le label "Handicity" obtenu en 2018 par la Ville de Charleroi. Ce sont aussi 20 000 € qui sont mobilisés ici, qui seront partagés entre deux types de projets lauréats : les "Handi ALL", projets innovants qui sont portés par des associations spécifiques à la personne handicapée et les "Handi IN", projets qui visent la personne handicapée menés par des associations non spécifiques au secteur.

Enfin, dans le cadre du label "Ville Santé", 5000€ sont dégagés pour soutenir des projets qui visent plus spécifiquement la promotion d’une alimentation durable, auprès de tous, sans distinction d’âge, de situation économique ou familiale.

Tous les dossiers de candidatures peuvent être remplis en ligne via le site www.charleroi.be.