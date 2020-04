Tibi attend un feu vert ce vendredi pour rouvrir cinq de ses 14 sites, théoriquement mardi.

Comme l’a autorisé le Conseil National de Sécurité, la réouverture des parcs à conteneurs de la zone Tibi pourrait s’opérer de manière progressive. Pourrait car un accord formel n’est pas encore signé avec les syndicats. Ce jeudi, les modalités de la reprise ont été présentées aux représentants du personnel, alors que les équipes des recyparcs ont été affectées à d’autres tâches depuis l’entrée en confinement - le ramassage sélectif des déchets en porte à porte ainsi que la propreté publique.

Si aucune date n’est encore officiellement arrêtée, l’intercommunale a la capacité de redémarrer dès ce mardi 21 avril cinq de ses 14 recyparcs, dans des conditions rigoureuses et pour les seuls dépôts de déchets verts (tontes de pelouses et branchages). Si la réouverture se confirme, les usagers qui transportent d’autres types de résidus se verront interdire l’entrée, indique un communiqué.

Les sites appelés au redémarrage ont été choisis pour leur répartition géographique, ils fonctionneront selon les horaires habituels : il s’agit de Couillet 1 (dans le quartier de la rue de Marcinelle), Montigny-le-Tilleul, Ransart, Chapelle-Lez-Herlaimont et la nouvelle installation de Farciennes-Aiseau-Presles-Châtelet dont l’inauguration prévue fin mars avait dû être annulée. Ce recyparc se trouve face à l’usine d’incinération de Pont de Loup, rue Odon Godart.

Dans ces 5 parcs, les règles d’accès seront renforcées : volume limité à un mètre cube, entrée autorisée sur invitation du personnel et uniquement aux citoyens portant un masque, un seul véhicule à la fois devant chaque conteneur, maximum deux personnes âgées de plus de 16 ans autorisées à sortir, temps de présence limité au déchargement, obligation de ramassage des déchets tombés au sol.

Pour les autres parcs et l’accueil de déchets non verts, rien n’est encore décidé. Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale devront être respectées, avec sanctions en cas d’abus. L’intercommunale remercie la population pour son soutien, et lui demande de n’utiliser les parcs qu’en cas d’absolue nécessité pour éviter les longues files d’attente.