Dans leur lutte pour la diminution des déchets ménagers, Tibi et la ville de Charleroi par l'entremise de son échevin en charge de la Propreté Mahmut Dogru, organiseront les 16 et 18 novembre prochain deux réunions d'informations à destination des personnes souhaitant se lancer dans le compostage. "Chaque citoyen produit en moyenne près de 70 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin. Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une demi-tonne tous déchets confondus par an."

Par ces séances d’informations, la Ville de Charleroi entend offrir la possibilité à ses concitoyens des trucs et astuces afin de gérer au mieux leur compostage et ainsi réduire la production de déchets sur son territoire. Une telle pratique permet de diminuer le poids des sacs poubelles de 30 à 40%.

La pratique du compostage à domicile constitue un premier pas vers le Zéro Déchet. Ainsi, les déchets de cuisine et de jardin compostés permettent d’alléger d’un tiers le poids des poubelles ménagères, et évite ainsi leur transport. Par ailleurs, l’amendement de qualité récolté après compostage peut être utilisé pour nourrir les sols ou les diverses plantations en bacs. Lors de ces réunions d'information il sera possible d'apprendre comment mieux gérer ses déchets organiques de manière autonome et économique.

Lors de ces séances, différents thèmes seront abordés : l’installation des différents systèmes à composter, le démarrage du compost, les matières compostables ou non, l’utilisation finale du compost.

En raison des conditions sanitaires, l'inscription est obligatoire.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CCeCB8cgi0-VffrChVVnN4RXKC9B8UpBqmu1OCzm-1ZURVZPRzhVSFY5VzY3WDVaRlpCUUJPSVhMMy4u

ou par mail info@tibi.be

ou par téléphone au numéro gratuit 0800 94 234