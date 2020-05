18 mois de prison avec sursis contre Fabrice.

La substitute Pied a requis mercredi une peine de 18 mois de prison avec sursis simple contre Fabrice H., poursuivi pour harcèlement et entrave méchante à la circulation sur Christelle et Angélique. Les deux femmes ont partagé la vie de Fabrice et ont vécu un véritable calvaire. Fabrice, jaloux et possessif, a surveillé les moindres faits et gestes des deux victimes.

Dès que Christelle et Angélique se déplacent, Fabrice les suit au volant de son véhicule, n’hésitant pas à rouler dangereusement. Lassée par la situation, Angélique a même été contrainte de déménager pour obtenir la tranquillité. Jugement attendu pour le 24 juin prochain.