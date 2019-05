Hugues et Éric sont frères. Le 24 août 2017, en compagnie de Cédric, ils consomment alcool et cocaïne. Mais la situation a vite capoté…

À Marcinelle, la bande de copains s’amusait. L’alcool et la cocaïne coulaient à flots. Mais les choses étaient parties en vrille. Complètement défoncé, Cédric empoignait Éric par l’arrière. Mais Hugues portait secours à son frère. Il s’emparait d’une bouteille et assénait un coup sur le crâne de la victime, qui allait perdre beaucoup de sang.

Pour les deux frères, il s’agit simplement d’une légitime défense. "Il m’a ceinturé par l’arrière et je ne savais plus bouger" , explique Éric. "Voyant mon frère en mauvaise posture, je suis intervenu et j’ai frappé Cédric avec une bouteille sur son crâne" , relate Hugues.

Le ministère public ne l’entend pas de cette oreille et requiert une peine de 6 mois de prison pour Éric et de 18 mois d’emprisonnement pour Hugues : "Il y a plusieurs incohérences dans leurs versions des faits. On parle d’être debout mais aussi par terre, ce qui discrédite la thèse de la légitime défense" , souligne le substitut du procureur. La requalification des faits est également requise. Une tentative de meurtre qui doit devenir une histoire de coups et blessures.

Me Mayence, qui défend les deux frères, plaide un acquittement : "Hugues a déjà effectué 5 mois de détention préventive. Éric n’avait rien demandé et on s’en prend à lui. Son frère a simplement réagi pour le défendre. Je plaide la légitime défense."

Le jugement sera prononcé le 3 juin.