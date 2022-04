La lutte contre les violences faites aux femmes constitue une préoccupation majeure du milieu associatif et de la Ville de Charleroi, au travers notamment des actions de l’équipe de l’échevine Alicia Monard en charge de l’égalité femmes-hommes. La liste des féminicides est déjà longue, la région de Charleroi Métropole est touchée chaque année par des drames. Selon le conseiller communal C + Tanguy Luambua qui est intervenu en séance publique sur le sujet,"La zone de police doit se montrer plus attentive aux opportunités qui se présentent en matière de prévention et de protection des victimes."