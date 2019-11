Entre 2016 et 2018, Us admet avoir forcé sa demi-sœur à lui faire des fellations. La jeune Alice (prénom d’emprunt) a tout révélé à sa mère après que cette dernière a remarqué, par hasard, que sa fille quittait une chambre plongée dans le noir et qu’elle semblait être troublée. La petite fille de 10 ans craque et avoue l’impensable. Son grand frère "met son pipi dans ma bouche", explique-t-elle. La jeune victime signale que son calvaire dure depuis qu’elle est toute petite. À chaque fois, c’est le même scénario qui se répète. Us rentre dans la chambre, éteint toutes les lampes et abaisse son pantalon. Il demande à sa demi-sœur d’ouvrir sa bouche et y insère son sexe.

Le ministère public a requis une peine à la hauteur de la gravité des faits, dont ne semble pas prendre conscience le prévenu, qui exprime à demi-mot être désolé. Ses proches ont été auditionnées dans le cadre de ce dossier et son petit frère affirme avoir été victime du même comportement de son grand frère, mineur au moment des faits. Le garçon explique avoir subi ces actes durant deux années alors qu’il était âgé de 7 ans. Me Behogne, conseil du prévenu, plaide un sursis probatoire. Jugement le 2 décembre.