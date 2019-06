Cihan K., 36 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi à un an de prison. L'homme menaçait et harcelait son ex-compagne depuis la prison de Leuze-en-Hainaut.





Entre le 17 juillet et le 12 octobre 2017, l'homme avait mal accepté la séparation et menaçait de mort la victime en lui écrivant ou en téléphonant depuis sa cellule. Cihan contestait les faits mais reconnaissait l'envoi de SMS. Il demandait même à un codétenu ou des membres de son entourage de prendre le relais. Il menaçait de mort la femme qu'il devait normalement épouser en lui promettant de lui couper la tête et de l'amener à la police.Me Lucie Vanardois représentait Khadyja E.M. L'avocate était revenue sur un incident qui résumait à lui seul la pression exercée sur la plaignante:Cihan menaçait également de s'en prendre à la maman de la victime.Le ministère public avait requis deux ans d'emprisonnement à l'encontre du prévenu, soulignant les menaces de mort et la pression subie par la plaignante. De plus, le prévenu ne semblait pas remettre en question son comportement. Me Étienne Gras, à la défense de Cihan, plaidait l'acquittement, demandant à la justice de ne pas frapper un grand coup: