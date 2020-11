Vers 17h30, les pompiers de Marcinelle sont requis à Charleroi, route de Mons, au numéro 29 dans un immeuble à appartement d'une dizaine d'étages. On signale que les détecteurs de fumée se sont déclenchés et qu'il y a de la fumée à un des étages.

Ils envoient donc un départ complet, plus une échelle, une ambulance des pompiers, une ambulance R'Med, un SMUR et plusieurs équipes de police. Mais finalement, c'était un locataire qui avait mis un poulet à cuire et qui s'était endormi dans son fauteuil. Fausse alerte. © FVH