Amine comptait revendre les vêtements volés.

Le jeune Amine, 20 ans, est poursuivi pour un vol avec violence au magasin H&M du centre commercial Ville 2 de Charleroi. Le 17 décembre dernier, deux agents de sécurité prennent en chasse deux voleurs, dont Amine.

Amine et son acolyte tentent de s’enfuir avec un gros sac bourré de vêtements et d’accessoires après avoir levé en l’air leurs butins pour éviter de déclencher les détecteurs à l’entrée de la boutique. Raffaele, l’un des deux vigiles, parvient à attraper Amine, qui se débat en portant plusieurs coups à l’agent. Le complice d’Amine parvient à quitter les lieux. À l’intérieur du sac d’Amine, plusieurs vêtements de tailles différentes et des accessoires sont découverts pour un préjudice s'élevant à 471 euros. Pour le ministère public, le jeune voleur comptait revendre les vêtements.

Une peine de 4 ans de prison sans s’opposer à un sursis simple a été requise, compte tenu de l’absence d’antécédent judiciaire d’Amine. Le jugement sera prononcé le 23 avril prochain.