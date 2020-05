Trois personnes ont été inculpées pour tortures sur Jean K., 62 ans. La pauvre victime, déjà fragilisée par des ennuis de santé, risque de garder des séquelles physiques.

C'est une nouvelle histoire sordide qui éclate au grand jour ce vendredi. Le parquet de Charleroi a confirmé l'information de La Nouvelle Gazette. Un dossier a été ouvert après la découverte d'un homme, Jean K., nu et présentant diverses blessures. Âgé de 62 ans, Jean se trouve dans un état déplorable et a été admis aux urgences de l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart durant la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h30, après avoir été déposé sur les lieux.



Jean présente diverses blessures sur son corps après avoir vécu un véritable calvaire durant plusieurs heures. "Il a notamment subi plusieurs coups de couteau." Le parquet de Charleroi indique que trois personnes ont été inculpées. "La compagne et la fille de cette dernière, âgée de 25 ans, ont été envoyées à la prison de Mons pour tortures sur une personne vulnérable et tentative de meurtre. Le petit-ami de la belle-fille, 45 ans, a également été inculpé pour non-assistance à personne en danger." Selon les premiers éléments recueillis par les différentes auditions, ce dernier n'a pas participé aux tortures et a obtenu la surveillance électronique via un bracelet. La pauvre victime connaissait déjà de lourds soucis de santé avant les faits. "Il était notamment suivi médicalement car il avait des artères bouchées." Malheureusement, à cause des tortures, Jean risque de garder de graves séquelles.



À l'heure actuelle, difficile de connaître le contexte autour de ce traitement dont Jean K. a été victime. "Il s'agit d'un contexte très particulier mais on ne sait pas encore dire ce qui a poussé les deux femmes à agir de cette manière." D'après le parquet, les versions de la mère et de sa fille se contredisent.