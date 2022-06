Lourde condamnation pour un fournisseur en gros d’héroïne de Charleroi, trahi par un de ses clients.

Un soir de février 2014, dans le centre de Charleroi, une patrouille de police s’arrête à hauteur d’un homme couché sur un trottoir. Il a une trentaine d’années et est à l’état d’épave. Il est gelé, squelettique et tremble comme une feuille morte. Il est également édenté et, pour dire vrai, il semble en fin de vie. Quand les agents lui adressent la parole, il répond: "Mi, c’est Titi, ji chuis in tox’" . Comprenons: "Moi, c’est Titi. Je suis un toxicomane" .

Avant de l’amener à l’hôpital, les policiers dressent procès-verbal et interrogent le malheureux qui n’a de cesse de répéter qu’il se pique à l’héroïne et qui en veut pour preuve le pacson d’héroïne qu’il a sur lui. Dans l’état de délire qui est le sien, il balance les coordonnées de son dealer.