Du vendredi 17 septembre vers 19 heures jusqu'au lundi 20 septembre vers 5h30 du matin - avant les heures de pointe - l'A503 sera totalement fermée à la circulation dans le sens Charleroi/Marcinelle/Montigny-le-Tilleul, signalent la Sofico et le SPW Mobilité.

Il sera donc impossible de rejoindre le haut de l'avenue Mascaux (Marcinelle) et le R3 depuis le R9. Des déviations sont prévues via la N5 (route de Philippeville) et la N53 (avenue Pastur)

720.000€ sont prévus pour rénover le revêtement de l'A503 sur près d'1,5km et la bretelle d'accès à l'A503 depuis la Place de la Constitution à Marcinelle face au terril des Hiercheuses. La société Eurovia a remporté le marché public de travaux.