Pauline Beugnies signe «Petites», un documentaire sur l’affaire Dutroux, du point de vue des enfants de l’époque. Diffusion ce mardi sur La Trois.

- Pauline, c’est votre sœur cadette qui est l’élément déclencheur de ce documentaire que vous avez réalisé?

"Oui, on a grandi à Charleroi toutes les deux et l’affaire Dutroux l’a vraiment affectée. Elle en a fait beaucoup de cauchemars. Bien plus tard, en 2012, ma sœur, qui est comédienne, a joué en prison devant Michèle Martin. Cela a ravivé ces cauchemars et c’est de là qu’est né ce projet. L’idée était de parler de l’affaire du point de vue des enfants de l’époque."