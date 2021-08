L’hôtel des chemins de fer de Charleroi est vendu. La société de co-living Ikoab et l’entreprise Koeckelberg viennent d’en faire l’acquisition au prix de 1,65 millions d’euros.



Déjà présente en ville où elle a rénové et transformé d’anciennes maisons patriciennes en immeubles partagés, Ikoab entend faire du complexe immobilier de l’architecte Henry Van De Velde, marqueur du paysage urbain de la ville basse, le plus grand projet de co-living du pays. "C’est pour cela que nous nous sommes associés à Norbert Koeckelberg qui a une parfaite connaissance du marché immobilier. La volonté est de maintenir en l’état la structure et l’identité visuelle de ce bijou d’architecture construit en 1933", confirme Amaury Michiels, l’un des deux administrateurs d’Ikoab.

Le lieu est promis à une reconversion en ensemble résidentiel. La création de 76 logements pouvant accueillir une petite centaine de personnes actives ou disposant de moyens financiers stables contribuera au développement économique du quartier, expliquent les promoteurs dans un dossier de présentation de leur projet.