Les réactions politiques s’enchaînent à propos de la gestion de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC).





La première et la plus violente est venue du MR, le parti de Thomas Salden, demi-frère d’Olivier Chastel et pressenti pour devenir directeur général adjoint de l’entreprise : comme l’a annoncé Le Soir, la ministre wallonne MR des Pouvoirs Locaux a recalé une volée de délibérations qui avaient trait au projet de son recrutement.

Comment ne pas y voir une intervention au plus haut niveau du parti à un moment particulièrement critique : l’attribution de mandats européens et la formation des gouvernements, un contexte propice aux « recadrages ».

Elle a annulé trois décisions du CA de l'ISPPC, pour des raisons légales et précises. Le PTB et Défi n'ont pas tardé à réagir





(...)