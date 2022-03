Du 7 au 10 avril, l’association de commerçants va animer les vacances de Pâques, sur la place Verte, à Rive Gauche, à l’Inno mais aussi à Ville 2. Châteaux gonflables, skate park, circuit de cuistax, prestations musicales itinérantes, la place Verte et ses alentours ne vont pas manquer d’animations.

Le président de Shop In Charleroi, Fabrice Padovan, coiffeur à la rue du Parc, n’hésite pas à qualifier le moment d’historique : "Ce n’était jamais arrivé, ce sera la première fois qu’une braderie commerçante se déroulera en même temps au Shopping Rive Gauche, à Galerie Inno et à Ville 2. On sait combien la ville-haute va bouger et se transformer dans les prochaines années, mobiliser les commerçants de Ville 2 dès maintenant, c’était un signe important pour l’avenir".