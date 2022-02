Ce mercredi vers 12h30, on signalait qu’un motard avait chuté sur le R9. Une ambulance, le SMUR de l'Hôpital Notre Dame de Charleroi ainsi que les pompiers de Charleroi ont été requis sur place. La circulaztion a été interrompue le temps que les urgentistes conditionnent le motard. Le WPR de Marcinelle est intervenu afin d'établir le constat et déterminer les causes de l'accident. L’intervention sur place a causés de grosses files aux différentes entrées du ring de même que sur l'A503.

© FVH

© FVH