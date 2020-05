Une plateforme multi-partenariale en construction.

Dans de nombreux secteurs, la crise sanitaire du covid a donné un coup de boost à la transformation digitale. À Charleroi, la cité des métiers (CDM) a fait de son outil de chat en ligne une plateforme de partages et de services appelée à évoluer. "À terme, l’objectif est en effet d’en faire un portail interactif et une porte d’entrée vers les opérateurs de l’orientation sociale et/ou professionnelle", explique le directeur de la CDM carolo Olivier Marchal.

Grâce à cette plateforme, des usagers éloignés des guichets physiques pourront prendre un premier contact, participer à des séances d’info, planifier des entretiens individuels à distance, s’inviter dans des vidéoconférences… Une tendance qui va se renforcer avec l’intégration progressive des onze CEFO (Carrefour Emploi Formation Orientation) de Wallonie et de leurs conseillers. Ces derniers ont pour mission d’informer, de guider et d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur parcours d’insertion. "Grâce à cette plateforme, ils vont pouvoir interagir en direct avec les publics cibles, de manière collective ou en privé." Webinaires, tests en ligne, découverte de métiers via la vidéobox, capsules d’information, chat en ligne et bientôt, speed dating thématiques sont au programme. "La distanciation sociale nous a paradoxalement rapprochés de nombreux usagers", poursuit Olivier Marchal.

À terme, l’objectif est d’accentuer la proximité de l’accueil en privilégiant les relations entre demandeurs et conseillers CEFO d’une même région. Si le modèle a convaincu l’ensemble des CDM de Wallonie, il pourrait inspirer des partenaires bruxellois, mais aussi, peut-être, s’exporter. Une certitude : "la digitalisation ne remet pas en cause les projets de construction de notre implantation sur les sites de l’UT et des Aumôniers du Travail à Charleroi. Pour la simple raison que l’on ne peut tout dématérialiser : ateliers de découverte, immersions en entreprise, formation exigent du présentiel", indique le directeur.

À ce jour, l’ouverture des chantiers reste inchangée. Il est toujours question de début 2021.