Dans la ville de Charleroi, on attendait les 450.000 masques promis (deux par habitant) depuis un moment. Cette fois c'est bon, comme annoncé, les Carolos ont pu commencer ce lundi 13h à retirer leurs masques.

La distribution se fait à plusieurs endroits, et à différentes heures, selon le quartier d'où on vient. Le détail de ces informations est trouvable via le site charleroi.be/masques. Pour les rues de l'hypercentre, la distribution se faisait aujourd'hui au PBA, dans l'entrée.

Plusieurs guichets sont disponibles, avec des agents derrière une vitre de plexiglas, qui vous demandent votre rue et numéro d'habitation, vérifient les informations via votre carte d'identité, et vous demandent si vous avez une procuration pour quelqu'un d'autre.

Vous recevez, par personne : deux masques en tissu réutilisables (blancs, munis d'élastiques pour les oreilles, taille plutôt large), un filtre, une notice d'utilisation. Votre nom est ensuite barré pour éviter les retraits multiples.

A noter qu'à 13h30, une demi-heure après l'ouverture, la file était inexistante, les guichets avalaient sans aucun ralentissement les quelques Carolos venus retirer leurs masques.