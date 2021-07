"Dans le cadre du projet Charleroi District Créatif, qui s’inscrit dans un plan de réaménagement et de développement de Charleroi et qui vise à renforcer la vocation métropolitaine de la ville, des travaux interviendront à partir du 1er août 2021 aux abords de la gare des bus de Beaux-Arts. Durant ceux-ci, l’actuelle gare des bus sera déménagée et une gare provisoire verra le jour en contrebas de la station, sur le parking 1 situé à la rue de l’Ancre", signale le TEC Charleroi dans un communiqué.

Ces travaux sont prévus pour une durée approximative d’un an. Durant cette période, toutes les lignes de bus qui partaient de la gare des bus de Beaux-Arts partiront désormais de la gare provisoire, les horaires restent inchangés : M1ab, M3ab, M4ab, ABBA, MIDO, 18, 41, 43, 50, 71, 83, 154, 710.

© TEC Charleroi

"Pendant la durée des travaux, un quai provisoire accueillera les bus des différentes lignes. Les voyageurs pourront emprunter le bus de leur choix en regardant la girouette de ce dernier (film indicateur du bus) et ainsi rejoindre la destination souhaitée."

Il y a deux possibilité pour rejoindre la gare provisoire du parking rue de l'Ancre :