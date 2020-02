Dans la grande salle de l'Eden chacun est invité à venir peaufiner son déguisement pour le carnaval.

Le mardi 25 février, le cortège du carnaval du centre culturel de Charleroi, l'Eden sillonnera les rues de la ville-basse avant le traditionnel brûlage du corbeau contenant toutes les idées noires des carolo.

Mais avant cela, c'est dans la grande salle qui accueille des particuliers et des groupes que sont fignolés les tenues des participants. D'un simple masque en carton à une tenue de gala digne du tapis rouge, chacun peut disposer de l'espace mis à disposition et profiter sans limites de la bonne ambiance qui y règne. "Nous avons souhaité donner une véritable dimension associative et culturelle au carnaval. La Grande Fabrique du Carnaval c'est le moment où toutes les associations qui préparent le carnaval, depuis parfois plusieurs mois, peuvent venir se rencontrer et finaliser leurs costumes et accessoires. C'est aussi le moment où la salle est ouverte à la population pour venir y faire une visite en famille, réaliser un accessoire ou simplement soutenir les associations participantes. Rien que le fait de venir voir la manière dont « ce camp de base » est installé vaut déjà le détour," explique Fabrice Laurent, directeur.

Même si le carnaval n'a pas attendu l'Eden pour être une vraie fête populaire, depuis 2016 on sent un souffle nouveau et un désir de se détacher des autres carnavals de la région. Toute la mise en place tourne, depuis 5 ans autour d'une dimension participative et culturelle, véritable ADN du centre culturel carolo. "Nous souhaitons faire participer au projet un maximum d'associations, de carolo, des musiciens issus des académies ou pas, des mamies avec des compétences en textiles, des jeunes de l'école de cirque de Charleroi, les breakers de Temps Danse Urbaine,... Nous sommes heureux que l'événement soit devenu le rendez-vous des familles et des amis. C'est l'utopie qu'on défend à travers la grande parade : une place pour chacun. Quelque soit l'origine, natif de Charleroi ou pas, jeune ou vieux, en bonne forme physique ou pas, c'est ouvert à tout le monde. Nous voulons prendre à contre pied les carnavals aux traditions immuables."

Les ateliers d'arts textiles du CPAS sont également mobilisés ainsi que les jeunes de l'IMP René Thone.

La Grande Fabrique restera ouverte jusqu'au 16 février de 14h à 19h et le samedi et dimanche de 11h à 19h.