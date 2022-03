Depuis près de 8 ans, le Relais Social travaille, avec ses partenaires à la lutte contre le sans-abrisme. Pour ce faire, une structure spéciale se charge de recenser les logements vides afin de convaincre les propriétaires de mettre leurs bien à louer. Le but, est de proposer des logements décents et conformes en collaboration avec les services de l'Urbanisme notamment. "Nous sommes chargés de trouver des solutions autour du logement pour les personnes sans-abris ou mal logées. Nous démarchons dans le but de créer des réseaux de propriétaires, des propriétaires privés qui sont d'accord de mettre leur bien en location à des personnes sans-abri," explique Laurent Ciaccia du Relais Social.

Si le but est louable, les équipes en charge du projet sont confrontés à certaines difficultés : convaincre ces propriétaires qu'ils ont fait le bon choix en acceptant la démarche sans autre garantie que la parole de l'équipe du Relais Social. "Nous descendons beaucoup sur le terrain afin de trouver les propriétaires. Ensuite nous devons les convaincre avant qu'ils ne fassent appel à des agences immobilières. Dans ce cas nous nous retrouvons sur un même pied d'égalité que les autres candidats locataires. Bien sûr cela diminue nos chances de capter un nouveau logement."

A côté du démarchage des propriétaires privés existe une branche liée à des opérateurs publics. "Dernièrement, nous venons de développer un partenariat avec le Fond du Logement pour des colloques de personnes sans-abri. Le Relais Social collabore sur de nombreux projets logements à travers le projet capteur logement. Dans ce cadre, nous pouvons épingler le renforcement de collaboration avec l’AIS mais également d’autres APL, la poursuite du travail autour des logements de Transit de la Sambrienne, des logements temporaires du Fond Du Logement et des partenariats avec la cellule logement du CPAS. Ces projets ont amené de manière différente des solutions logements publics mais aussi privés pour des personnes en situation de grande précarité. La pandémie a montré l’importance pour les capteurs logement de renforcer la mise en place de projets "logement" pour proposer des solutions logement pour les publics sans-abri."

Le projet de Capteur logement se différencie du Housing First qui propose, en plus d'une recherche de logements pour les sans-abri, un accompagnement psycho-social.

Depuis 2015, ce sont quelque 392 personnes qui ont été relogées dont 52 personnes pour la seule année 2021, 170 candidatures reçues en 2021 pour 52 personnes relogées en 2021.