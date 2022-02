L. C.

La mère de famille est suspectée, par le parquet, d’avoir volé la carte Visa de la fille de son compagnon et d’en avoir fait usage à cinq reprises, en septembre et octobre 2019.

Jeudi matin, Sylvie (pour qui comparaître devant un tribunal correctionnel est une première) conteste fermement avoir eu en main cette fameuse carte envoyée à son domicile par la banque de sa belle-fille. " Je n’ai jamais eu cette carte en ma possession. "

Plus de 1 000 euros retirés

Pour le parquet, pourtant, la prévenue est bien la personne qui s’est rendue à la banque les 10, 20, 22 et 30 septembre pour y retirer 1 236 euros. Et le substitut Brichet se repose notamment sur une preuve lors d’une dernière tentative de retrait frauduleux le 7 octobre 2019. "On y voit, au moment où la carte est entrée dans l’appareil, que c’est la prévenue qui est face à l’appareil. Elle s’est elle-même reconnue sur les images."

Puisque Sylvie n’a pas le moindre antécédent correctionnel, une peine de travail est requise. Me Henrotin, à la défense, plaide, lui, un acquittement en affirmant, entre autres, que sa cliente a bien retiré 50 euros de son propre compte bancaire le 7 octobre, pour se rendre au lavoir.

Jugement dans un mois.