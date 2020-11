Avec cinq pompes CNG (gaz naturel compressé) sur son territoire et en périphérie immédiate, la ville de Charleroi est déjà la mieux équipée de Wallonie puisque Liège et Mons n’en ont que deux, et Namur une seule.

Dans le dernier bulletin des questions écrites, l’échevin de la Mobilité et de la Transition écologique Xavier Desgain confirme l’annonce de l’ouverture d’un sixième point de ravitaillement à Couillet, sur l’axe de la N5 où une station au gaz naturel est déjà en activité. Porté par le groupe Enora, ce projet se concrétisera en 2021, améliorant encore l’offre pour ce type de carburant moins polluant.

"Lorsque la Ville a décidé d’acquérir des véhicules au CNG pour remplacer des voitures et petits utilitaires de son charroi, des contacts ont été pris avec Ores, gestionnaire des réseaux de transport de fluides énergétiques, ainsi qu’avec les fournisseurs de gaz naturel, comme Enora et Dats", note l’échevin dans sa réponse.

Par ailleurs, l’intercommunale IPFH a décidé de créer une filiale Enovia destinée à soutenir et préfinancer le placement de panneaux photovoltaïques et de recharges lentes pour les véhicules communaux CNG, solution moins coûteuse à mettre en œuvre qu’une pompe CNG classique. Ce type de pompe offre deux pistolets permettant de recharger entre 3 et 5 véhicules par jour, pour une redevance fixe de 6 000 €/an HTVA et hors carburant pendant 10 ans. "Les services doivent encore calculer si cette option est plus intéressante que l’utilisation des pompes classiques à remplissage rapide."