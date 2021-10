Pour le Relais social de Charleroi, il est nécessaire d’aller aux racines du mal, surtout dans le contexte actuel.

Ce dimanche 17 octobre, c’était donc une nouvelle fois la Journée du refus de la misère; un rendez-vous mis sur pied par depuis 1987 par le mouvement ATD Quart-Monde et qui a donné lieu à des marches, rassemblements et prises de parole en plusieurs coins de Belgique, ce week-end. Sur Charleroi, c’est notamment le Relais social qui se fait écho de l’événement, qui ne peut évidemment jamais être plus qu’une pointe visible de l’iceberg du travail de terrain mené les 364 autres jours de l’année.