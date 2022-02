La participation citoyenne doit avancer sur tous les fronts et dans toutes les matières. À Charleroi, l’échevin Xavier Desgain attend que le baromètre Covid passe au vert pour reprendre l’organisation de réunions publiques en présentiel sur la mobilité. "Le marché d’exécution du plan communal de mobilité de Gosselies sera attribué dans les semaines à venir. Nous avons imposé dans le cahier des charges une consultation des écoles, des commerçants et du conseil de participation du district nord", rapporte-t-il.

Et ce, alors que le plan urbain de mobilité durable de Charleroi Métropole est en préparation. Ce projet associe trente communes, jusque Chimay et Couvin en Hainaut et dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, ainsi que les grands acteurs du secteur (SNCB, TEC, Gracq, etc.) "Il s’agit d’organiser la mobilité au niveau supracommunal, favoriser l’utilisation des axes de transit et désengorger les axes de pénétration du centre-ville", explique l’échevin. L’ambition est aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour rencontrer les objectifs climatiques de la Wallonie. "Cela impose de prendre en compte tous les modes de déplacement de notre bassin de vie, en ce compris les transports de marchandises".

Pour la première ville wallonne, cela doit passer par la participation citoyenne: "À l’échelle de notre territoire communal, nous souhaitons ouvrir le dialogue avec les conseils de participation pour apaiser la circulation dans les zones exposées à l’insécurité routière, pour réduire les vitesses", précise Xavier Desgain, qui conclut: "Nous allons également les interroger pour identifier les quartiers nécessitant des parkings à durée limitée. Le district sud nous a déjà fait part de son intérêt pour s’inscrire dans la démarche.".