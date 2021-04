Depuis sa création en août 2019, la Ruche qui dit oui de Charleroi est passée par différentes phases avant de trouver aujourd'hui son public et de le fidéliser. Le principe d'une ruche est de mettre en lien des producteurs, si possible locaux, avec des clients. Cela se fait en passant commande sur la plate forme spécialement dédiée. Sont proposés : de produits de bouches comme des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande ainsi que des savons et autres. Au total, ce sont une quinzaine de producteurs qui collaborent avec la Ruche carolo basée dans les bâtiments du Théâtre de l'Ancre.

La pandémie a joué un rôle dans le mode de consommation des gens. En effet, si au départ on comptait une petite dizaine de clients aujourd'hui on en compte une trentaine. "Nous avons commencé petit avec une dizaine de personnes pour assister à une explosion de commandes pendant le premier confinement," explique Sandra Rondeau, responsable de la Ruche de Charleroi.