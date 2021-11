S’il y a des projets qui avancent au galop, d’autres restent désespérément au point mort. C’est le cas des toilettes publiques du centre-ville à Charleroi dont on parle depuis… 10 ans au moins ! Dans le dernier bulletin des questions écrites, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos interroge le collège sur ses intentions.

C’est une réalité : Charleroi n’est pas à la hauteur de son statut de capitale sociale de la Wallonie en termes d’offre de WC et de sanitaires publics. Une situation dont la crise sanitaire a accru la visibilité : alors que des toilettes sont accessibles aux SDF dans toutes les autres grandes villes du pays, rien n’existe en bords de Sambre en dehors des installations des antennes du CPAS. Pas de point d’eau potable non plus en extérieur, hormis le robinet du centre d’accueil de jour Le Rebond à la ville basse à Charleroi.

L’an dernier, l’échevin des Bâtiments s’était promis à examiner la possibilité de dégager du budget pour cette infrastructure manquante lors de l’actualisation du plan pluriannuel d’investissement de Charleroi. Un an plus tard, rien n’a bougé. Une réflexion est en cours au sein de l’administration sur cette question assez complexe, dit-il.

Les centres urbains doivent faire face de manière régulière à l’incivilité de certains usagers. Est-ce une raison valable pour priver toute une population du plus élémentaire confort ? Se poser la question, c’est y répondre. La ville ne peut se retrancher derrière de tels arguments.