On l'annonçait début décembre : les travaux de Charleroi DC ("District Créatif") vont pouvoir commencer, après plusieurs reports, soucis juridiques liés à l'attribution des projets (des entrepreneurs se sentaient lésés, ils ont été déboutés en justice). C'est un relifting complet de la ville haute de Charleroi qui aura lieu, un peu à l'image de ce qui s'est fait à la ville basse il y a quelques années avec la rénovation des quais, l'installation du centre commercial Rive Gauche, etc.

Comme le soulignent nos confrères de Télésambre, les premiers coups de pelles sont donnés cette semaine avec la fermeture définitive du tunnel Roullier, qui sera transformé en parking. Suivront rapidement le chantier du boulevard Jacques Bertrand - en sens unique à terme - et de la rue de la régence à la fin du mois de février. Ce seront les seuls chantiers jusqu'en septembre 2021.

On en profite pour faire le point sur les chantiers qui commencent et à venir.

Axe 1 : Eden - Beaux-Arts/Manège - Roullier - Marsupilami

Concrètement, de l'Eden au Palais des Beaux-Arts (boulevard Bertrand), une rénovation complète des voiries sera faite : aujourd'hui à double-sens (une voie de chaque côté) avec un îlot central réservé au parking, le boulevard deviendra à sens unique, avec une voie centrale pour les voitures, des pistes cyclables, des places de stationnement et des arbres en bordure de la rue et de larges trottoirs pour les piétons.

© Boulevard Bertrand - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

A côté du boulevard Betrand et face au Palais des Beaux-Arts, la place du Manège, au pied du beffroi de l'hôtel de ville, sera également totalement rénovée. Aujourd'hui gigantesque parking à ciel ouvert sans grand intérêt, la place deviendra un espace piétonnier pour les marchés et festivités annuelles, le tout - évidemment - boisé et vert.

© Place du Manège - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Le tunnel Roullier, qui reliait jusqu'à ce lundi le Palais des Beaux-Arts au rond-point du Marsupilami, sera lui transformé en parking souterrain. Il devrait permettre d'accueillir 200 places de stationnement à proximité de l'hôtel de ville, du Palais des Expos, du PBA et du futur campus.

© Tunnel Roullier - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Juste au dessus du tunnel Roullier, où se trouvent actuellement les locaux provinciaux, l'université du travail, le musée d'art contemporain BPS22 et le piétonnier du boulevard Solvay, on retrouvera la Cité des Métiers, le futur campus universitaire carolo (Campus UCharleroi) et le centre Zénobe Gramme. Le tout, toujours en piétonnier et boisé.

© Campus UCharleroi - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Axe 2 : Marsupilami - Waterloo/Monument - Rue Neuve - place Charles II

En parallèle à ce grand axe "boulevard Bertrand - place du manège - campus UCharleroi" se trouve l'axe des avenues de Waterloo et Jules Hénin, le Monument ainsi que les deux rues commerçantes qui avaient connu leur gloire avant le nouveau millénaire, la rue Neuve et la rue de la Régence. Cet axe parallèle débouche d'un côté sur le rond-point du Marsupilami, de l'autre sur la place Charles II.

Les avenues de Waterloo et Jules Hénin (une seule rue, en réalité) sont aujourd'hui à double sens de circulation avec des stationnements de chaque côté. Elles seront totalement repensées, avec des trottoirs élargis, un ajout d'îlots boisés (la verdure est totalement absente aujourd'hui) et des places de stationnement. Les représentations 3D ne font état que d'une seule bande de circulation - et donc un sens unique - mais aucune confirmation n'a jamais été donnée à ce sujet.

© Avenue de Waterloo/Jules Hénin - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Le Monument, aujourd'hui un petit îlot piéton où trône le monument aux martyrs, sera mis en valeur avec davantage de place pour les jeux et les commerces, devenant plus encore que maintenant une place.

© Monument aux Martyrs - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Les rues Neuve et de la Régence seront, quant à elles, rénovées en surface.

© Rue Neuve - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Enfin, on en arrive à la place Charles II et ses fontaines hors service depuis des éons. Elle sera dédiée aux piétons, et les petites rues environnantes seront rénovées. Donnant sur l'hôtel de ville et le beffroi, la "basilique" Saint-Christophe qui est en fait une église, et débouchant sur la rue de la Montagne (lien entre ville haute et ville basse), la place est amenée à devenir le véritable cœur de ville.

© Place Charles II - Charleroi District Créatif - Bureau Bas Smets

Les autres chantiers : un nouvel accès au R9, la rénovation du Palais des Expos

On rappelle aussi les autres chantiers en cours dans le coin.

D'une part, il y aura un nouvel accès à la petite ceinture de Charleroi (R9), en entrée et en sortie, là où il n'y a qu'une sortie "Palais des Expos" aujourd'hui.

© Accès R9 - Charleroi Bouwmeester

De l'autre, la rénovation du palais des expositions (ex-Charleroi Expo), qui deviendra un "Grand Palais" abritant à la fois expositions et congrès, la Ville de Charleroi ayant dû mettre un terme à son ambition de créer, à cet endroit, un palais des expos et un palais des congrès côte-à-côte.

© AM De Vylder Vinck Taillieu - AgwA // Photo: Filip Dujardin

Enfin, pour être complets, on rajoutera qu'il est prévu - à terme - d'utiliser le site de l'ancien hôpital civil, sur l'îlot Zoé Drion à proximité de la tour de police, pour y installer une polyclinique et un quartier réservé aux seniors. Le stade du Pays de Charleroi, le Mambourg, va quant à lieu déménager à Marchienne-au-Pont dans un avenir proche, et les projets à l'endroit où se trouve actuellement le Mambourg n'ont pas encore été arrêtés.