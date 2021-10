Au vu des nombreux projets suspendus en 2021, le Conseil communal a décidé de lancer un second appel à projets destiné à encourager, soutenir, valoriser et inciter des initiatives locales, en partenariat ou non, en matière de promotion du bien-être et de la santé.

Dans le cadre du label "Ville santé" octroyé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Ville de Charleroi, en tant que pouvoir public, contribue à la mise en place d'une politique de santé pour tous et à la promotion de la santé et du bien-être de ses citoyens. "Sur le terrain, cette politique est opérationnalisée par des services, des associations et des bénévoles, fédérés par notre service santé", explique l’Echevine en charge de la Santé, Alicia Monard. "Cet appel est une autre façon de les soutenir concrètement."

Dans le cadre des répercussions de la pandémie Covid 19 sur la santé mentale, ce second appel à projet 2021 - 2022, s’oriente à nouveau sur cette dimension essentielle de la santé des citoyens carolo, quels que soient leur âge, leur situation économique ou familiale.

Tout comme en juin dernier, ce nouvel appel à projets « Santé » s’élève à 5 000 euros et a été conçu de manière à ce que de petites structures puissent y avoir accès. L’Appel est ouvert jusqu’au12 novembre prochain, pour des projets à mener entre le 1er janvier au 30 septembre 2022.

Règlement et modalités : https://www.charleroi.be/vivre/sante/appels-a-projets-sante

Service Santé (Projets « Promotion de la Santé »)

A l'attention de Madame Michèle LEJEUNE

Avenue de la Crèche, 13 6061 Montignies-Sur-Sambre

Tél. 071/86.70.03 Courriel : villesante@charleroi.be