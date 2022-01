De plus en plus d'applications fleurissent sur nos smartphones. Quelles soient liées à la santé, au sport ou encore aux loisirs, il devenu courant de passer par ces applis avant de planifier une quelconque activité.

Sur ce thème, la conseillère MR Manon Choël a interpellé ce lundi soir le conseil communal afin de savoir ce qu'était advenue l'une des applications très attendues par les jeunes en ce qui concerne les activités pouvant leur être destinées. L'élue rappelle le lancement en grande pompe de l'appli "Charleroi Life". Celle-ci avait à l'époque deux missions : la promotion des structures non marchandes de la ville comme les établissements sociaux médicaux et pour la jeunesse et la promotion des différents événements dans les différentes communes.

Pour ce faire, un partenariat avait été créé en 2018 avec la Ville de Charleroi, le Centre Ener'J et un jeune entrepreneur de la région.

Si cette appli avait bien vu le jour en 2018, elle n'a plus été alimentée jusqu'à disparaître complètement en 2022. Qu'est-il arrivé et quelles sont les solutions apportées par la Ville de Charleroi s'interroge l'élue MR.

Du côté de la Ville, par l'entremise de son échevin de la Jeunesse Karim Chaïbaï, on reconnaît volontiers la nécessité d'avoir une telle application. Cela avait déjà mis en évidence lors des Etats Généraux de la Jeunesse en 2016. "L’application devait répondre aux besoins des familles, des jeunes et des professionnels. Le jeune entrepreneur a ensuite créé sa propre entreprise afin de financer le développement commercial de sa plateforme. Ce projet a malheureusement été mis en pause avant d’être arrêté complètement dans le courant de 2019 faute de moyens humains et financiers pour le maintenir à flots. Malgré cela, l’outil est pertinent et semble véritablement répondre à une demande tant au niveau des professionnels que des familles. C’est ainsi que la Direction de la Prévention du Hainaut, Antenne de Charleroi a décidé en 2020 de rentrer une demande pour la création d’une nouvelle application auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des Plans d’actions de l’Aide à la Jeunesse," répond Karim Chaïbaï.

Ce nouvel outil sera disponible pour tout un chacun et permettra de répondre à la demande d’information et de cartographie en mettant en évidence 2 axes prioritaires : la scolarité et la parentalité. En effet, c’est les deux priorités qui ont été mises en avant dans le Diagnostic Social du Conseil de Prévention de la Division de Charleroi en juin 2020.

"L’initiative de Charleroi se poursuit sous une autre forme, avec de nouveaux partenaires, de nouveaux financements mais toujours avec la volonté de répondre de manière innovante à des besoins sociétaux identifiées par les différents diagnostics sociaux effectués par nos services respectifs," conclut l'échevin.