En réponse à la crise du Covid, du confinement et des pertes de revenus, la ville de Charleroi, via son échevinat des sports, a décidé de porter la valeur des chèques sports à 100 euros. Pour les éditions précédentes sa valeur était de 50 euros. Pour en bénéficier, il n'est plus pris en compte les revenus. La seule condition est d'être citoyen carolo âgé de maximum 18 ans ou de plus de 65 ans. Le chèque est également cumulable à d'autres avantages financiers (mutuelles)

"Comme l’an dernier, je souhaite qu’aucun jeune, qu’aucune famille ne renonce à envoyer son enfant pratiquer un sport. Il en va de même pour les aînés qui ont souvent de petites pensions. Dès lors, nous avons, à la Ville de Charleroi, décidé de porter la valeur du chèque sport à 100 euros pour cette saison. Mieux, encore, cette mesure ne s’accompagne plus de plafonds de revenus à respecter pour pouvoir y adhérer. Cela permet d’intégrer toutes ces familles qui, malheureusement ne peuvent prétendre à cette aide pour un dépassement de quelques euros, mais aussi la classe moyenne qui a beaucoup souffert de la crise liée au coronavirus", se réjouit l’échevin des Sports, Karim Chaïbaï.

Pour rappel, le chèque sport permet une réduction de 100€ sur toute cotisation ou tout stage sportif (infos et formulaire de demande : www.charleroi.be ). "Le rôle émancipateur du sport m’est particulièrement cher et je suis très heureux que cette mesure ait pu voir le jour avec le soutien de mes collègues du Collège communal et surtout du bourgmestre Paul Magnette", conclut l’échevin.

A côté des chèques sports, il existe la carte C-gratuit. Elle est également toujours disponible pour tout enfant de 16 ans maximum afin d’assister gratuitement aux matches des clubs les plus en vue de notre Ville. Elle est relancée cette saison, dans le strict respect des règles sanitaires.

Voici la liste des clubs partenaires : le Modal Charleroi Volley, le Spirou basket, les Spirou Ladies, l’Olympic Club Charleroi Farciennes, le Sporting de Charleroi, le Futsal Team Charleroi, l’Hélios Aqua Team, le Gymnos, la Villette de Charleroi, les Coal miners, les Wolves, le Black Star, les Red roosters, l’Argos et le Royal Gosselies Sport.